НАТО может применить 5 статью о коллективной защите в случае кибератаки – Голос Америки

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью на Всемирном саммите новых технологий. Он заявил, что НАТО может применить 5 статью о коллективной защите в случае кибератак на одного из членов Альянса.

Страны, которые дают приют киберпреступникам, должны принять меры. "Если они этого не сделают, то это сделает НАТО" – такой принцип в отношениях с Россией в киберсфере озвучил Блинкен.

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США и ЕС приветствовали принятие законопроектов в Украине

Соединенные Штаты и Европейский Союз приветствовали принятие Верховной Радой законопроектов относительно судопроизводства. Эти проекты законов, которые реформируют Высший совет правосудия и восстанавливают Высшую квалификационную комиссию судей помогут проложить путь к восстановлению судебной системы, базирующейся на принципах профессионализма и добродетели.

США обратились к власти Грузии

Госдеп США обратился к власти Грузии с предупреждением. Вашингтон призвал к тому, чтобы лица, причастные к нападениям на мирных демонстрантов и журналистов были арестованы и привлечены к ответственности.

Белый дом заявил о поддержке кубинцев

11 июля в Тбилиси люди вышли на массовый протест . Он связан со смертью журналиста, погибшего из-за тяжелых травм в результате избиения.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты поддерживают жителей Кубы, которые вышли на крупнейшие за несколько десятилетий антиправительственные протесты. Кубинские активисты, отметили, что по меньшей мере 100 человек оказались под арестом или исчезли после антиправительственных демонстраций, которые произошли в стране.

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