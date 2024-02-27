Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что Украина должна ухватиться за такую возможность. В Кремле уже отреагировали на заявление французского президента.

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Войска НАТО в Украине

Свитан отметил, что войскам НАТО в Украине не обязательно участвовать непосредственно в боевых действиях против России. Они могут стабилизировать участки фронта, где боев нет. В частности, поляки могли бы заменить наши бригады на границе с Беларусью, а румыны – с Приднестровьем.

Я думаю, вряд ли, у того же Лукашенко появилась бы мысль сунуться в Украину или "продемонстрировать мышцы". Да и у россиян. Для Приднестровья также была бы интересная картина – с одной стороны Молдова, с другой – румынские войска. Тогда приднестровцы даже и мысли бы не имели как-то не так посмотреть на Кишинев,

– отметил военный эксперт.

Планы Сырского

Полковник запаса ВСУ объяснил слова Зеленского о "2 планах действий у Сырского". С американской помощью ВСУ могут планировать наступление. Однако с ее отсутствием Силы обороны могут планировать лишь действия в активной обороне, нанося много потерь врагу.

"В европейской помощи уже видно достаточно финансирования для производства боеприпасов, техники для выполнения задач в активной обороне. Без американской помощи масштабных наступательных действий даже никто планировать не будет", – отметил летчик-инструктор.

Отступление на Авдеевском направлении

Силы обороны Украины продолжают отступать на Авдеевском направлении. Одни кричат о том, что фронт посыпался, другие же – это плановые действия. Свитан сказал, что правы обе стороны. Это вынужденное, но запланированное отступление, связано с отсутствием достаточного количества снарядов, который все же просаживает линию фронта.

Если бы наши войска сейчас пошли на Карловку и Очеретино, на вторую линию обороны, тогда можно было бы говорить, что посыпался фронт. Потом пришлось бы идти еще южнее, до Курахово, до Угледара из-под Марьинки, и севернее до Константиновки,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

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