Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що Україна має вхопитися за таку можливість. У Кремлі вже відреагували на заяву французького президента.

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Війська НАТО в Україні

Світан зазначив, що військам НАТО в Україні не обов'язково брати участь безпосередньо в бойових діях проти Росії. Вони можуть стабілізувати ділянки фронту, де боїв немає. Зокрема, поляки могли б замінити наші бригади на кордоні з Білоруссю, а румуни – з Придністров'ям.

Я думаю, навряд, у того ж Лукашенка з'явилась би думка сунутись в Україну чи "продемонструвати м'язи". Та й у росіян. Для Придністров'я також була б цікава картина – з одного боку Молдова, з іншого – румунські війська. Тоді придністровці навіть і думки б не мали якось не так подивитись на Кишинів,

– зауважив військовий експерт.

Плани Сирського

Полковник запасу ЗСУ пояснив слова Зеленського про "2 плани дій у Сирського". З американською допомогою ЗСУ можуть планувати наступ. Однак з її відсутністю Сили оборони можуть планувати лише дії в активній обороні, завдаючи багато втрат ворогу.

"У європейській допомозі вже видно достатньо фінансування для виробництва боєприпасів, техніки для виконання задач в активній обороні. Без американської допомоги масштабних наступальних дій навіть ніхто планувати не буде", – наголосив льотчик-інструктор.

Відступ на Авдіївському напрямку

Сили оборони України продовжують відступати на Авдіївському напрямку. Одні кричать про те, що фронт посипався, інші ж – це планові дії. Світан сказав, що праві обидві сторони. Це вимушений, але запланований відступ, пов'язаний з відсутністю достатньої кількості снарядів, який усе ж просаджує лінію фронту.

Якби наші війська зараз пішли на Карлівку й Очеретине, на другу лінію оборони, тоді можна було б говорити, що посипався фронт. Потім довелось би йти ще південніше, до Курахового, до Вугледара з-під Мар'їнки, і північніше до Костянтинівки,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

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