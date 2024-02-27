Таку думку в інтерв'ю висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Він також розповів про план дій Альянсу, якщо Росія все ж спробує анексувати Придністров'я.

Цікаво "Приєднання Придністров'я до Росії": що там відбувається, чи готова Україна і кому вигідний вкид

Як відреагує НАТО

Джоане заявив, що НАТО засудить дії Росії, якщо російські окупанти все ж вирішать анексувати Придністров'я.

Якщо Росія вирішить анексувати Придністров'я, НАТО засудить подібні дії та продовжить підтримувати Республіку Молдова,

– наголосив заступник генсека НАТО.

Він також додав, що російський президент Владімір Путін планував "затиснути Україну в лещата", в тому числі – за допомогою "Придніпровської Молдавської Республіки", де й нині перебувають російські військові та сепаратисти. Втім, у НАТО вважають, що у Росії немає сил це зробити.

Окрім того, Джоане поділився думкою щодо так званих "референдумів", які Росія проводить на окупованих територіях. Так, заступник генсека НАТО наголосив, що усі такі дії в невизнаних Осетії, Абхазії й в Придністров'ї, які були організовані та проведені раніше, є абсолютно недійсними з міжнародного погляду.

Говорячи про те, що варто очікувати від "з'їзду депутатів", який анонсували на 28 лютого, Джоане припустив, що буде оголошено не про "референдум", а про нові торговельні угоди між Придністров'ям та Росією. Заступник генсека НАТО також додав, що у "ПМР" вже відбувався так званий "референдум" кілька років тому.

Довідка. У 2006 році у Придністров'ї пройшов так званий "референдум" за приєднання до Росії. За результатами "голосування", 97,2% виборців тоді підтримали приєднання до Росії.

Що відбувається у Придністров'ї: останні новини