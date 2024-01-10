Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що ситуація на тій ділянці кордону була стабільною. Нестандартних ситуацій не фіксувалося.

Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими

Ситуація на кордоні з "ПМР" не було

Так зване "міністерство оборони" Придністров'я повідомило, що на кордоні з Україною 7 січня було застосовано вогнепальну зброю. Окрім цього, за їх словами, двоє людей із "ПМР" у ході інциденту були переміщені в Україну

Андрій Демченко зазначив, що його не відомо про якісь інциденти на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті. Ймовірно, відповідна заява була звичайною провокацією.

Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява, так званої "ПМР" скоріше несе провокативний характер,

– зазначив речник.

Демченко додав, що метою такого повідомлення було звинуватити в чомусь Україну. Окрім цього речник ДПСУ акцентував на тому, що цей анклав має проросійську направленість.

Придністров'я та українські ухилянти