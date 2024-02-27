Такое мнение в интервью высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он также рассказал о плане действий Альянса, если Россия все же попытается аннексировать Приднестровье.

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Как отреагирует НАТО

Джоанэ заявил, что НАТО осудит действия России, если российские оккупанты все же решат аннексировать Приднестровье.

Если Россия решит аннексировать Приднестровье, НАТО осудит подобные действия и продолжит поддерживать Республику Молдова,

– подчеркнул заместитель генсека НАТО.

Он также добавил, что российский президент Владимир Путин планировал "зажать Украину в тиски", в том числе – с помощью "Приднепровской Молдавской Республики", где и сейчас находятся российские военные и сепаратисты. Впрочем, в НАТО считают, что у России нет сил это сделать.

Кроме того, Джоанэ поделился мнением относительно так называемых "референдумов", которые Россия проводит на оккупированных территориях. Так, заместитель генсека НАТО отметил, что все такие действия в непризнанных Осетии, Абхазии и в Приднестровье, которые были организованы и проведены ранее, являются абсолютно недействительными с международной точки зрения.

Говоря о том, что стоит ожидать от "съезда депутатов", который анонсировали на 28 февраля, Джоанэ предположил, что будет объявлено не о "референдуме", а о новых торговых соглашениях между Приднестровьем и Россией. Заместитель генсека НАТО также добавил, что в "ПМР" уже проходил так называемый "референдум" несколько лет назад.

Справка. В 2006 году в Приднестровье прошел так называемый "референдум" за присоединение к России. По результатам "голосования", 97,2% избирателей тогда поддержали присоединение к России.

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