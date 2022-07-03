НАТО на это не пойдет, – капитан сказал, можно ли организовать пути экспорта зерна без России

Экспорт украинского зерна можно провести без России, поэтому страна-агрессор не будет участвовать в конвоировании, но у нее есть возможность наносить удары. И не следует думать, что Россия откажется от такой возможности.

Об этом рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Он также отметил, что оккупанты будут расстреливать суда с грузом.

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Россияне вряд ли будут стрелять в корабли НАТО, а будут наносить удары по судам, которые перевозят груз. Потому понятно, что здесь слишком высокие риски. Если не будет политических договоренностей, НАТО не пойдет на такой шаг,

– убежден Рыженко.

Экспорт зерна из Украины

Министр обороны Великобритании заявил, что британские самолеты могут помочь обеспечить морские маршруты экспорта украинского зерна.

Уоллес заявил, что если будет заключено соглашение, разрешающее судам с зерном покидать заблокированные порты Украины, самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могут патрулировать районы Черного моря. Что касается военных кораблей, то, к сожалению, Британия не может их отправить, поскольку это будет означать полную разблокировку прохода для военных кораблей.

Турция, по словам Уоллеса, неплохо разбирается в поиске мин.

Но он отметил, что даже если в Черном море будет прекращение огня или безопасный проход для грузов, объемы поставок зерна все равно будут значительно меньше, чем Украина могла бы экспортировать в мирное время.

Детальнее о возможной деблокаде портов и вывозе зерна из Украины: смотрите видео

Россия нагло ворует украинское зерно

Российские военные оккупировали части Херсонской и Запорожской областей, откуда незаконно вывозят украинское зерно. Россия ворует зерно, транспортируя его через оккупированный Крым. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 26 июня информировал, что россияне уже украли не менее 400 тысяч тонн зерна.

Недавно американская компания Maxar показала спутниковые снимки, на которых суда под российским флагом перевозили украденное в Украине зерно и доставляли его в Сирию. В начале июня сообщалось, что только за три месяца Россия направила в Сирию около 100 тысяч тонн пшеницы, которая была украдена с территории Украины и вывезена через Крым.

Россия пыталась продать украденное в Украине зерно Египту, однако там отказались покупать награбленное. После этого судно сменило направление на Ливан и Сирию.