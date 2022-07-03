Про це 24 каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Він також зазначив, що окупанти розстрілюватимуть судна із вантажем.

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Росіяни навряд будуть стріляти у кораблі НАТО, а завдаватимуть ударів по суднах, які перевозять вантаж. Тому зрозуміло, що тут занадто високі ризики. Якщо не буде політичних домовленостей, НАТО не піде на такий крок,

– переконаний Риженко.

Експорт зерна з України

Міністр оборони Британії заявив, що британські літаки можуть допомогти забезпечити морські маршрути експорту українського зерна.

Уоллес заявив, що якщо буде укладена угода, яка дозволяє судам із зерном залишати заблоковані порти України, літаки Rivet Joint або P8 Poseidon можуть патрулювати райони Чорного моря. Щодо військових кораблів, то, на жаль, Британія не може їх відправити, оскільки це означатиме повне розблокування проходу для військових кораблів.

Натомість Туреччина, за словами Уоллеса, непогано розбирається у пошуку мін.

Але він зауважив, що навіть якщо у Чорному морі буде припинення вогню або безпечний прохід для вантажів, обсяги постачання зерна все одно будуть значно меншими, ніж Україна могла б експортувати у мирний час.

Детальніше про можливу деблокаду портів і вивіз зерна з України: дивіться відео

Росія нахабно краде українське зерно

Російські військові окупували частини Херсонської та Запорізької областей, звідки незаконно вивозять українське зерно. Росія краде зерно, транспортуючи його через окупований Крим. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 26 червня інформував, що росіяни вже вкрали щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Нещодавно американська компанія Maxar показала супутникові знімки, на яких судна під російським прапором перевозили вкрадене в Україні зерно і доставляли його в Сирію. На початку червня повідомлялося, що тільки за три місяці Росія направила до Сирії приблизно 100 тисяч тонн пшениці, яка була вкрадена з території України та вивезена через Крим.

Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно Єгипту, однак там відмовилися купувати награбоване. Після цього судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.