НАТО планирует сформировать для Украины как минимум одну танковую бригаду, – Дуда

Страны-союзницы всесторонне помогают Украине в войне против России. В частности, Германия и Польша уже учат украинских защитников овладевать боевыми танками Leopard 2.

Президент Польши Анджей Дуда встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил вопросы вооруженного обеспечения Украины. В частности, речь шла о танковой бригаде для нашего государства.

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НАТО планирует предоставить как минимум бригаду танков

Дуда подчеркнул, что в рамках союзнической деятельности в Украину сейчас поставляют танки Challenger из Великобритании, Leopard 2 из Канады, Польши и Германии.

Хотим хотя бы танковую бригаду для Украины собрать. Мы надеемся, что, возможно, нам удастся сформировать несколько бригад,

– сказал Дуда.

В танковой бригаде ВСУ по штату – три танковых батальона, каждый из которых должен насчитывать по 31 танку. То есть в танковой бригаде теоретически должно быть не менее 93 танков.

Он также рассказал, что недавно посетил 10-ю бронетанковую бригаду в Свентошуве, где украинские танкисты учатся управлять танками Leopard. Учения проводят польские, норвежские и канадские инструкторы.

Батальон танков уже сформировали

Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша, Норвегия, Канада, Испания и Финляндия совместно смогли укомплектовать батальон танков Leopard 2A4.

"Хочу сказать, что мы укомплектовали батальон танков Leopard 2A4. Помимо 14 танков, переданных Польшей, Норвегия передаст 8, Канада - четыре, Испания - 4-6. Финляндия также будет участвовать в проекте в качестве донора танков", – заявил чиновник.

Следует отметить, если танковый батальон входит в состав танкового полка или бригады, то в каждом взводе по 3 танка. Итого — 31 машина. А если входят в состав механизированных полков или бригад, то в каждом взводе по 4 танка. Итого – 40 машин.

Что нужно знать о предоставлении танков Украине

Польша уже предоставила ВСУ 250 советских танков Т-72. Кроме этого, страна планирует поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard. США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

Кроме того, правительство Германии согласилось предоставить Украине танки Leopard 1, однако при условии, что Киев согласится их купить. Сначала танки отремонтируют. В общей сложности цена сделки составит примерно 100 миллионов евро. По данным СМИ, Украина может получить несколько десятков подобных танков.

Кроме 8 стран, согласившихся предоставить Украине Leopard 2, их на вооружении имеет и Финляндия. Пока что страна еще решает, присоединиться ли к этой инициативе, поскольку имеет с Россией общую границу.

Добавим, что Нидерланды и Дания заявили, что не будут поставлять Украине танки Leopard 2. В то же время страны внесут финансовый вклад в ремонт 100 танков Leopard 1, находящихся на промышленных складах Германии. Ни Нидерланды, ни Дания не имеют ни одного из этих старых танков.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала