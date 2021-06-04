В НАТО нас никто не хочет видеть, – Зеркаль

Экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что действующий газопровод гарантирует безопасность Украины от полноценного вторжения российских войск. А получение денег за транспортировку газа в Европу – это производное.

Такое мнение Зеркаль высказала в интервью программы "Перекрестный допрос". И добавила, что прежде всего "мы защищаем не средства, а трубу".

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О транспортировке газа

Она отметила, что в 2020 году Германия инициировала 26 инвестиционных проектов в Российскую Федерацию, США – 20. Следующими идут Китай, а затем Франция. Украина такими цифрами не может похвастаться, добавила Зеркаль. По ее мнению, это общая проблема.

"Если вы говорите о том, что мы не должны транспортировать российский газ в Европу и зарабатывать на этом деньги, то в этом есть манипуляция. Труба гарантирует нам безопасность, которой у нас без этого нет", – отметила Зеркаль.

Потому что в свое время заключенный Будапештский меморандум не предоставил нам этого. А в НАТО нас никто не хочет видеть, поэтому на нас не распространяется 5 статья о коллективной безопасности, в отличие от Германии,

– пояснила она.

И подытожила, что для того, чтобы "бить врага" – должны быть средства. Их надо за что-то покупать или от кого-то удерживать.

Российский газопровод "Северный поток-2", который государство-оккупант строит в обход Украины, почти достроили . В министерстве иностранных дел России заявили, что даже после этого транзит газа Украиной продолжится.

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