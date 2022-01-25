НАТО не будет размещать свои боевые подразделения в Украине, – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет укреплять свою боевую готовность на фоне российской угрозы. Однако размещать свои боевые подразделения в Украине не планируют.

По словам Столтенберга, усиление боевой готовности в Восточной Европе происходит для безопасности союзников и сдерживания России. Об этом генсек НАТО заявил в интервью.

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Столтенберг верит в дипломатический путь

Йенс Столтенберг заявил, что усиление военного присутствия в Балтийском и Черноморском регионах имело целью продемонстрировать то, что нет никаких сомнений в том, что НАТО будет защищать своих союзников.

НАТО не будет размещать боевые подразделения НАТО в Украине, но мы должны быть уверены, что не возникнет недоразумение относительно нашей готовности, нашей приверженности защите всех союзников, особенно в восточной части Альянса,

– заявил Столтенберг.

Также усиление военного присутствия в Восточной Европе, по мнению Столтенберга, может сдержать Кремль от эскалации. В то же время генсек НАТО верит в то, что существует дипломатический выход из кризиса. Однако для этого Россия должна пойти на шаги для деэскалации.

Усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе: главное

Из-за угрозы российского вторжения НАТО 24 января приняло решение об отправке истребителей и кораблей в Восточную Европу.

В частности, это касается стран Балтии и балканских государств – Румынии и Болгарии.

Для усиления НАТО войска США привели в состояние повышенной готовности к переброске в Европу.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае вторжения России в Украину из НАТО отзовут хорватских военных.

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