НАТО не сделало ни одного шага с 2008 года, – Стефанишин о готовности Украины к ПДЧ

В Соединенных Штатах заявили, что Украина еще не дошла до уровня, чтобы получить ПДЧ в НАТО. Однако готовность до сих пор не оценили.

Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин. По ее словам, сейчас речь идет лишь о долговременных обещаниях.

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Ольга Стефанишин сказала, что серьезно не рассматривает и не воспринимает какие-либо заявления должностных лиц иностранных государств в отношении того, что Украина "не достигла необходимых критериев для получения ПДЧ".

Потому что НАТО не сделало ни одного шага с 2008 года в направлении того, чтобы хотя бы оценить готовность Украины к ПДЧ,

– сказала вице-премьер.

Альянс должен принять решение, – Стефанишин

В ответ на вопрос о том, как это должно происходить, Ольга Стефанишин сказала: "Это даже прописано в решение Бухарестского саммита 2008 года, который подтвержден в 2021 году на Брюссельском саммите НАТО".

Есть соответствующие инструкции, которые получили министры иностранных дел, которые должны проводить такую оценку. И даже не лидеры стран НАТО, а министры иностранных дел НАТО уполномочены принимать решения относительно получения Украиной ПДЧ, сказала вице-премьер.

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"Альянс должен принять решение, и мы рассчитываем, что оно будет обсуждено в ходе мадридского саммита о том, какие будут следующие шаги. То есть, мы живем в режиме обещания и политики "открытых дверей" довольно длительное время", – отметила Стефанишина.

Она добавила, что для того, чтобы делать какие-то оценки или подобные заявления относительно Украины, нужно иметь солидный базис.

"Мы ожидаем, что работа в направлении такой оценки начнется. Тогда мы сможем доверять и каким-то образом комментировать такие заявления", – сказала вице-премьер-министер по вопросам евроинтеграции.

Интервью Ольги Стефанишиной программе "Перекрестный допрос": смотрите видео 24 канала

Заявления по ПДЧ в НАТО для Украины: кратко