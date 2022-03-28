НАТО не воспринимало серьезно Россию, поэтому нужно готовиться к угрозам, – президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис написал статью, касающуюся войны России против Украины. Политик подчеркнул, что НАТО недооценило угрозу со стороны кремля, однако теперь должно готовиться.

Алар Карис подчеркнул, что Россия сейчас представляет серьезную угрозу для НАТО. Поэтому Североатлантический союз должен быть готов ей противостоять.

Обратите внимание Делегатов, участвовавших в переговорах Украины и России, могли отравить химическим оружием – СМИ

Были предупреждения об угрозе

Президент Карис отметил, что Эстония является одной из 14 стран, ставших членами НАТО. Все эти страны рассматривали членство в Альянсе как защиту от российской агрессии. То есть речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии, Албании, Хорватии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Черногории и Северной Македонии.

Алан Карис подчеркнул, что эти страны предупреждали членов НАТО об угрозе, однако те не воспринимали ее серьезно.

Некоторые правительства не восприняли наши предупреждения о России серьезно. Теперь они видят, что мы были правы,

– заявил Карис.

Президент Эстонии отметил, что до 2014 года такие предупреждения вообще не воспринимались, пока Россия не аннексировала украинский Крым. Поэтому Карис считает, что НАТО должно быть готово к угрозам со стороны России, и признать, что Путин представляет военную угрозу для всего Альянса.

Интересно – Мусиенко оценил возможности НАТО и ядерную угрозу России: смотрите видео