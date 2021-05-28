В НАТО обеспокоены использованием тяжелого вооружения боевиками на Донбассе

В Североатлантическом Альянсе обеспокоены нарушением режима тишины пророссийскими боевиками на Донбассе. В НАТО в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с заместителем генсека НАТО Мирче Джоанэ. Главный вопрос переговоров в штаб-квартире Североатлантического Альянса – евроатлантическая интеграция Украины.

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В НАТО заверили в поддержке суверенитета Украины

Джоанэ заявил, что в НАТО видят, что боевики, которых поддерживает Россия, используют тяжелое вооружение. В Альянсе обеспокоены многочисленными нарушениями режима тишины на Донбассе. Заместитель генсека заверил, что Украину и ее суверенитет полностью поддерживают.

Вскоре могут провести заседание комиссии Украина – НАТО

В НАТО поддерживают евроатлантическую интеграцию Киева, однако призвали сосредоточиться на системных реформах. Вскоре, сказал Джоан, могут провести заседание комиссии Украина – НАТО.

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В июне состоится саммит НАТО

Отметим, что 14 июня состоится саммит НАТО. Однако, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина не сможет получить тогда План действий по членству в Альянсе. Чиновник отметил, что понимает желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Однако, Кулеба не видит аргументов, почему не пригласить Киев для участия в форуме.