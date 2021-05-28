Віцепрем'єр–міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зустрівся з заступником генсека НАТО Мірче Джоане. Головне питання перемовин у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу – євроатлантична інтеграція України.

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У НАТО знову запевнили у підтримці суверенітету України

Джоане наголосив, що у НАТО бачать, що бойовики, яких підтримує Росія, використовують важке озброєння. В Альянсі занепокоєні численними порушеннями режиму тиші на Донбасі. Заступник генсека запевнив, що Україну та її суверенітет повністю підтримують.

Незабаром можуть провести засідання комісії Україна – НАТО

У НАТО підтримують євроатлантичну інтеграцію Києва, проте закликали зосередитись на системних реформах. Незабаром, сказав Джоане, можуть провести засідання комісії Україна – НАТО.

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У червні відбудеться саміт НАТО

Зазначимо, що 14 червня відбудеться саміт НАТО. Проте, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна не зможе отримати тоді План дій щодо членства в Альянсі. Урядовець зазначив, що розуміє бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність. Проте Кулеба не бачить аргументів, чому не запросити Київ для участі у форумі.