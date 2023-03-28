Новый тренировочный инструмент: НАТО обучает украинских воинов с помощью игральных карт

Пентагон выпустил игральные карты с изображениями 52 различных систем оружия НАТО. Такой инструмент помогает в обучении украинских военных.

На картах изображено 52 разных вида танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружения, изготовленных НАТО, а также два джокера.

Кстати говоря Первые Challenger 2 уже в Украине: Резников проехался на британском танке

Как работает инструмент

Майор Эндрю Харшбаргер, спикер командования учебы и доктрины армии объяснил, с помощью карт солдаты смогут быстро "обнаруживать враждебное оборудование и отличать оборудование от дружеских сил".

Пентагон уже выпускал подобные бревна раньше, чтобы помочь силам ознакомиться с элементами войны. На предыдущих бревнах была китайская, российская и иранская военная техника. Эта идея достигает по крайней мере времен Второй мировой войны,

Как выглядит колода для украинских военных

В бревне нет иерархии важности. Там изобразили технику и оружие, которое нам передавали партнеры.

Немецкая зенитная установка Gepard – это семерка пик.

Шестеркой трефа является мощная система M142 HIMARS.

Французская гаубица "Цезарь" – это двойка.

Боевая машина "Брэдли" – королева червей.

Танк M1 Abrams – король треф.

БТР М113 – пиковый туз.

Одним из джокеров является ракета с плеча Stinger.

Примечательно, что карточки могут ненамеренно склонять руку государствам, пытавшимся быть непрозрачными по отношению к оружию. Например, червовым валетом является вертолет американского производства UH-60 Black Hawk, один из которых есть у украинской военной разведки. Правда, о получении этой техники фактически официально не объявлялось.



Бревно для обучения военных / Фото The New York Times