Новый тренировочный инструмент: НАТО обучает украинских воинов с помощью игральных карт
Источник:The New York Times
Пентагон выпустил игральные карты с изображениями 52 различных систем оружия НАТО. Такой инструмент помогает в обучении украинских военных.
На картах изображено 52 разных вида танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружения, изготовленных НАТО, а также два джокера.
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Как работает инструмент
Майор Эндрю Харшбаргер, спикер командования учебы и доктрины армии объяснил, с помощью карт солдаты смогут быстро "обнаруживать враждебное оборудование и отличать оборудование от дружеских сил".
Пентагон уже выпускал подобные бревна раньше, чтобы помочь силам ознакомиться с элементами войны. На предыдущих бревнах была китайская, российская и иранская военная техника. Эта идея достигает по крайней мере времен Второй мировой войны,
Как выглядит колода для украинских военных
В бревне нет иерархии важности. Там изобразили технику и оружие, которое нам передавали партнеры.
- Немецкая зенитная установка Gepard – это семерка пик.
- Шестеркой трефа является мощная система M142 HIMARS.
- Французская гаубица "Цезарь" – это двойка.
- Боевая машина "Брэдли" – королева червей.
- Танк M1 Abrams – король треф.
- БТР М113 – пиковый туз.
- Одним из джокеров является ракета с плеча Stinger.
Примечательно, что карточки могут ненамеренно склонять руку государствам, пытавшимся быть непрозрачными по отношению к оружию. Например, червовым валетом является вертолет американского производства UH-60 Black Hawk, один из которых есть у украинской военной разведки. Правда, о получении этой техники фактически официально не объявлялось.