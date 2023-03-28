На картах зображено 52 різних видів танків, бронетранспортерів, вантажівок, артилерійських знарядь та інших систем озброєння, виготовлених НАТО, а також два джокери.

До речі Перші Challenger 2 вже в Україні: Резніков проїхався на британському танку

Як працює інструмент

Майор Ендрю Харшбаргер, речник командування навчання та доктрини армії пояснив, за допомогою карт солдати зможуть швидко "виявляти вороже обладнання та відрізняти обладнання від дружніх сил".

Пентагон вже випускав подібні колоди в раніше, щоб допомогти силам ознайомитися з елементами війни. На попередніх колодах була китайська , російська та іранська військова техніка. Ця ідея сягає принаймні часів Другої світової війни,

Як виглядає колода для українських військових

У колоді немає ієрархії важливості. Там зобразили техніку та зброю, яку нам передавали партнери.

Німецька зенітна установка Gepard – це сімка пік.

Шісткою треф є потужна система M142 HIMARS.

Французька гаубиця "Цезар" – це двійка.

Бойова машина "Бредлі" – королева червів.

Танк M1 Abrams – король треф.

БТР М113 – піковий туз.

Одним із джокерів є ракета з плеча Stinger.

Примітно, що картки можуть ненавмисно схиляти руку державам, які намагалися бути непрозорими щодо зброї. Наприклад, червовим валетом є гелікоптер американського виробництва UH-60 Black Hawk, один з яких є в української військової розвідки. Щоправда, про отримання цієї техніки фактично офіційно не оголошували.



Колода для навчання військових / Фото The New York Times