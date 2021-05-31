Россия хочет увеличить количество войск на западной границе: реакция НАТО

НАТО развернуло дополнительные силы из-за военной агрессии России против стран-соседей. Так Альянс отреагировал на намерения Кремля увеличить количество войск на западных границах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он дал пресс-конференцию в преддверии виртуальной встречи глав МИД и министров обороны стран-союзниц НАТО.

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Заметим, что Россия накануне объявила решение дополнительно разместить на своих западных границах до 20 воинских соединений и частей.

Россия использовала военную силу против соседей, в Грузии и в Украине. Она продолжает дестабилизировать Донбасс и восток Украины, незаконно аннексировала Крым,

– подчеркнул Столтенберг.

"Мы видели большое российское военное присутствие в высоких широтах на Севере, в Баренцевом, Балтийском, Черном и Средиземном морях, на Ближнем Востоке", – добавил он.

"Именно поэтому НАТО повысило готовность своих сил и развернуло боевые группы на востоке Альянса", – отметил генеральный секретарь Нато.

Как НАТО будет действовать в отношении России

Столтенберг обратил внимание на то, что в последние годы Россия демонстрировала агрессивное поведение и немало инвестировала в системы вооружения, в частности – ядерные.

НАТО – оборонительный союз, он предназначен для защиты и обороны всех союзников. Мы готовы предотвращать конфликты и войну,

– заверил генсек Альянса.

И объяснил, что лучший путь в этом направлении – это четкое послание потенциальным противникам о том, что в случае атаки на одного из союзников, НАТО будет реагировать.

Столтенберг также объяснил, как Альянс будет действовать в отношении России. С одной стороны там и в дальнейшем будут укреплять систему сдерживания и оборону, одновременно будут искать возможности диалога.

Стремимся к лучшим отношениям с Россией, – Столтенберг

По словам генсека НАТО, Альянс стремится к лучшим отношениям с Россией как страной-соседкой. Если же достичь этого не удастся, важно поддерживать даже трудные отношения.

Ведь это нужно для прозрачности военной активности и снижения рисков по проблемам контроля над вооружением. Именно такого подхода там планируют придерживаться.

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