НАТО перебрало у США координацию военной помощи Украине, – СМИ

Североатлантический альянс взял на себя координацию военной помощи Украине от стран Запада. Ранее эту роль выполняли Соединенные Штаты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что этот шаг дает НАТО "более непосредственную роль" в войне, не прибегая к привлечению собственных сил.

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НАТО будет координировать военную помощь Украине

Источники Reuters сообщили, что НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов, как и было запланировано.

Отмечается, что штаб-квартира "миссии НАТО" для Украины, получившая название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и тренировке для Украины" (NSATU), уже полностью функционирует. Эта штаб-квартира находится на американской базе "Клей Баракс" в немецком городе Висбаден.

Справка. NSATU будет координировать военную помощь Украине и обучение военных со стороны членов и партнеров Альянса. Его целью является создание прочной почвы для поддержки безопасности Украины.

Общая численность NSATU составит около 700 военнослужащих. В частности, речь идет о военных, дислоцированных в штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

Вместе с тем собеседники издания признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект. Причиной является то, что США под руководством Трампа все еще могут сократить поддержку Украины, поскольку страна является доминирующей силой Альянса и поставляет большинство оружия Киеву.