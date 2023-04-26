Куда позволят долететь: что разведывала Россия над Балтийским морем

26 апреля стало известно, что воздушные силы НАТО перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Это могла быть разведка и прощупывание рубежей.

Такое мнение в эфире 24 Каналу предположил военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, почему российские военные самолеты летели с выключенными транспондерами.

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Определяли границы

Россию могло побуждать к таким действиям вступление Финляндии в НАТО и вероятное принятие Швеции, считает военный эксперт. Он подчеркнул, что таким образом Балтийское море может стать внутренним морем НАТО и россиянам негде будет двигаться. Поэтому они испытывали рубежи: выясняли, куда им разрешат долететь, где перехватят.

"А что касается отключенных транспондеров, то если это был неанонсированный разведывательный полет, то они будут лететь с выключенными. Задача – выйти на перехват, боевой курс, показать серьезность намерений, заставить соперника вернуть их обратно, что и было сделано инструкторами НАТО", – предположил он.

Роман Свитан о воздушных маневрах России: смотреть видео

Российские самолеты над Балтийским морем: что известно