Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив військовий експерт Роман Світан. Він пояснив, чому російські військові літаки летіли з вимкненими транспондерами.

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Визначали кордони

Росію міг спонукати до таких дій вступ Фінляндії до НАТО і ймовірне прийняття Швеції, вважає військовий експерт. Він підкреслив, що таким чином Балтійське море може стати внутрішнім морем НАТО і росіянам ніде буде рухатися. Тому вони випробовували рубежі: з'ясовували куди їм дозволять долетіти, де перехоплять.

"А щодо вимкнених транспондерів, то якщо це був неанонсований розвідувальний політ, то вони летітимуть з вимкненими. Задача – вийти на перехват, бойовий курс, показати серйозність намірів, змусити суперника повернути їх назад, що й було зроблено інструкторами НАТО", – припустив він.

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