Воздушное командование НАТО выложило видео перехвата в соцсети Х. Самолеты Mirage 2000 могут нести ракеты SCALP, Storm Shadow и управляемые авиабомбы.

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Где пилоты НАТО перехватили российские самолеты 29 февраля

Посмотрите, как это выглядит, когда два французских самолета Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета Су-30-М над Балтийским морем. Сразу после этого истребители получили новое задание, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши,
– говорится в сообщении.

самолеты Mirage перехватывают российские самолеты 29 февраля 2024 года над Балтикой и ПольшейСамолеты Mirage вылетели на перехват российских самолетов 29 февраля 2024 года / Фото Воздушные силы НАТО

На втором фото самолеты видно еще лучше.

НАТО подняло самолеты Mirage, чтобы перехватить российские самолеты 29 февраля 2024 годаСамолеты Mirage перехватывают российские самолеты 29 февраля 2024 года / Фото Воздушные силы НАТО

Что известно о самолетах Mirage 2000

Это многоцелевые истребители. Что интересно, год назад говорилось, что их могут передать Украине, но переговоры до сих пор продолжаются.

Самолеты Mirage были основным истребителем военно-воздушных сил Франции с середины 1980-х. А в начале 2000-х их заменили самолеты Rafale.

Франция модернизирует 48 из 86 Mirage 2000D – туда добавят новые боеприпасы. Остальные модели D снимут с вооружения, поэтому, возможно, их передадут Украине.

Именно немодернизированная версия D может стрелять ракетами SCALP. Впрочем, Mirage очень проигрывает F-16.