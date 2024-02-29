Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. К слову, Владимир Зеленский заявил, что переговоры о возможности получения Mirage 2000 продолжаются.
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О преимуществах
Одномоторный сверхзвуковой самолет Mirage 2000 с характерным крылом дельтовидной формы был основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. Он начал выходить из эксплуатации, когда в начале 2000-х годов в значительных количествах прибыли новые двухмоторные Rafale.
По словам Свитана, Франция имеет на вооружении версии C и D, но именно последняя может подойти Украине – это хороший штурмовик-бомбардировщик для выполнения операций по наземным целям. Он способен нести ракеты SCALP, Storm Shadow, управляемые авиабомбы, а также существенно усилить украинские Су-34 и Су-25.
Французские ВВС модернизируют 48 из 86 Mirage 2000D, добавляя новые боеприпасы, включая ракеты MICA. Остальные модели D снимут с вооружения. Вполне вероятно, что они могут быть переданы Украине.
О недостатках
Военный эксперт объяснил, что проблема в том, целесообразно ли приобретение и развертывание систем обеспечения под французские самолеты для работы на 3 – 4 позициях. Mirage 2000 является истребителем прошлого тысячелетия, как и F-16 и Gripen, но он имеет худшую авионику – электронную систему для использования на летательных аппаратах.
Если у нас будет достаточно F-16, лучше сосредоточиться на этих самолетах. Поскольку механизмы подготовки взлетных полос, аэродромов, создания определенных условий для эксплуатации самолетов довольно сложные. И если взять еще 1 – 3 самолета, то очень сложно для наших систем,
– отметил Роман Свитан.
Украине необходимо более 200 самолетов F-16. Если их не предоставят в течение ближайших нескольких лет, в таком случае можно будет говорить о поставках французских Mirage 200 или шведских Gripen.
Это хуже, чем один самолет F-16. Но, как говорят, на безрыбье и рак – рыба. Нужно будет поднимать эти вопросы. По крайней мере они помогут в краткосрочной перспективе,
– констатировал летчик-инструктор.
Украина может вскоре получить первые F-16
- В Минобороны Дании сообщили, что Украина может получить первую партию истребителей F-16 уже этим летом. Впрочем, окончательные сроки передачи самолетов зависят и от подготовки украинских пилотов, и от авиационного персонала.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что F-16 могут передать "еще на вчера", но пока нет смысла, потому что еще не подготовлена необходимая логистика и инфраструктура в Украине.
- Представитель ГУР Андрей Скибицкий заверил, что россияне после сбития самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в акватории Азовского моря теперь далеко не достают средствами разведки. Поскольку боятся приближаться к зоне действия украинской ПВО. А с прибытием F-16, эти истребители еще больше изменят правила игры в небе.