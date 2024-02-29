Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. К слову, Владимир Зеленский заявил, что переговоры о возможности получения Mirage 2000 продолжаются.

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О преимуществах

Одномоторный сверхзвуковой самолет Mirage 2000 с характерным крылом дельтовидной формы был основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. Он начал выходить из эксплуатации, когда в начале 2000-х годов в значительных количествах прибыли новые двухмоторные Rafale.

По словам Свитана, Франция имеет на вооружении версии C и D, но именно последняя может подойти Украине – это хороший штурмовик-бомбардировщик для выполнения операций по наземным целям. Он способен нести ракеты SCALP, Storm Shadow, управляемые авиабомбы, а также существенно усилить украинские Су-34 и Су-25.

Французские ВВС модернизируют 48 из 86 Mirage 2000D, добавляя новые боеприпасы, включая ракеты MICA. Остальные модели D снимут с вооружения. Вполне вероятно, что они могут быть переданы Украине.

Интересно! Версия С – старшая, D – младшая. C могут стрелять ракетами MICA, но не могут стрелять SCALP. Немодернизированные D не могут стрелять ракетами MICA, но могут стрелять SCALP. Какой модели отдаст предпочтение Украина, вероятно, зависит от целей: стрелять по российским самолетам или наносить удары по российским объектам на земле и море.

О недостатках

Военный эксперт объяснил, что проблема в том, целесообразно ли приобретение и развертывание систем обеспечения под французские самолеты для работы на 3 – 4 позициях. Mirage 2000 является истребителем прошлого тысячелетия, как и F-16 и Gripen, но он имеет худшую авионику – электронную систему для использования на летательных аппаратах.

Если у нас будет достаточно F-16, лучше сосредоточиться на этих самолетах. Поскольку механизмы подготовки взлетных полос, аэродромов, создания определенных условий для эксплуатации самолетов довольно сложные. И если взять еще 1 – 3 самолета, то очень сложно для наших систем,

– отметил Роман Свитан.

Украине необходимо более 200 самолетов F-16. Если их не предоставят в течение ближайших нескольких лет, в таком случае можно будет говорить о поставках французских Mirage 200 или шведских Gripen.

Это хуже, чем один самолет F-16. Но, как говорят, на безрыбье и рак – рыба. Нужно будет поднимать эти вопросы. По крайней мере они помогут в краткосрочной перспективе,

– констатировал летчик-инструктор.

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