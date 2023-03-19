НАТО может разместить до 300 тысяч военных на границе с Россией и Беларусью, – Politico

НАТО планирует укрепить Восточную часть на границе с Россией. Там Североатлантический союз может разместить сотни тысяч военнослужащих.

Они, в случае необходимости, смогут в кратчайшие сроки броситься на помощь союзникам. Но прежде этот шаг призван помешать России расширить свою войну за пределы Украины.

Смотрите также Истребители НАТО перехватили российские самолеты у побережья Эстонии

300 тысяч военных

Чиновники предложили, чтобы Восточные границы НАТО охраняли до 300 тысяч военных.

Экс-помощник генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования сил Генрих Браусс заявил, что существует несколько уровней "готовности".

Первый уровень может состоять из 100 тысяч военных, готовых к переброске за 10 дней. Солдат для этого уровня может быть сформирован из Польши, Норвегии и стран Балтии.

Второй эшелон войск, в таком случае, был бы направлен в поддержку первого уровня. Он разворачивался бы медленнее: 10 – 30 дней. По словам Генриха Браусса, второй уровень можно было бы набрать из таких стран как Германия.

Какие есть сложности

Однако, чтобы это развертывание произошло, НАТО должно убедить страны-союзники предоставить солдат и дорогостоящую технику, что не так просто учитывая их беспокойство относительно дефицита оружия.

Военные лидеры этой весной предоставят обновленные региональные планы обороны, чтобы помочь Альянсу защитить своих граждан.

Актуально о вероятности эскалации

По данным разведки США, Россия избегает действий, которые могли бы привести к военному конфликту с США и НАТО, однако вероятность этого сценария сохраняется.

В докладе американских разведчиков говорится, что столкновение России и Запада приведет к уровню военной конфронтации, с которой мир "не сталкивался десятилетиями".

Еще в 2014 году лидеры стран НАТО обязались в течение десяти лет тратить на оборону 2% госбюджета.