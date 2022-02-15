НАТО пока не видит признаков деэскалации возле границ Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не видит признаков деэскалации возле украинских границ. Однако Россия якобы подает сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию.

По словам генсека НАТО, готовность России к диалогу вызывает "осторожный оптимизм". Однако российские войска остаются под украинскими границами.

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Россия может вернуть войска в любой момент

Йенс Столтенберг подчеркнул, что дипломатические переговоры должны происходить. Именно это может дать надежду на тот же "осторожный оптимизм".

В то же время данных, которые бы указывали на то, что под границами Украины идет процесс деэскалации, нет.

Пока мы не видели никаких доказательств, которые бы указывали на деэскалацию на местах,

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс неоднократно наблюдал за тем, что Россия отводила войска, но оставляла технику. Поэтому она в любое время может вернуть военных к границам.

Однако Столтенберг подчеркнул, что само перемещение войск не означает деэскалацию.

Последние новости об угрозе российского вторжения

Утром 15 февраля Россия заявила об отводе части военных от украинской границы. В то же время в Пентагоне наоборот убеждают, что Кремль усиливает свои войска.

Верховная Рада обратилась к международным организациям из-за российской угрозы. В частности, к ООН.

Нардепы предлагают рассмотреть законопроект, который предусматривает запрет чиновникам, министрам и политикам покидать территорию Украины в случае введения чрезвычайного положения.

Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне российской угрозы

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Следовательно, даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.