Противодействие нынешним угрозам: как НАТО помогает Украине укрепить национальную устойчивость

Революция Достоинства и война показали много проблем, которые не решали годами. В частности, это касалось вопросов, связанных с национальной безопасностью, устойчивостью страны.

Вопрос национальной безопасности, укрепления государственных и общественных институтов, которые влияют на способность страны устоять перед современными вызовами и угрозами – главная цель программы "Стойкая Украина". Недавно организаторы программы вместе с партнерами провели воркшоп по вопросам развития национальной устойчивости.

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Программа "Стойкая Украина" уже несколько лет подряд при поддержке эстонского внешнеполитического ведомства ищет вместе с украинскими партнерами, как сделать Украину сильнее. Главным исполнителем проекта является Международный центр обороны и безопасности.

Руководитель программы "Стойкая Украина" Дмитрий Теперик рассказал, что начиная с 2016 года стратегическая цель – это разработка практических методик по усилению национальной устойчивости Украины и это делают вместе с эстонскими и украинскими экспертами.

Где состоялся воркшоп

Воркшоп проходил в Сумах, где партнерами программы выступили Центр исследований региональной безопасности и Сумской государственный университет. Руководитель Центра исследований региональной безопасности Николай Назаров рассказал, что информировали студентов и другие категории лиц для лучшего понимания феномена устойчивости.

Пограничный статус Сумской области действительно делает ее особенно чувствительной к вопросам национальной безопасности. Недавно там состоялись учения территориальной обороны, при создании подразделений которой принимали во внимание опыт многих стран, Эстонии в частности. Поэтому руководитель областной государственной администрации уделил внимание работе форума.

Я уверен, что участники наработают существенные вопросы, которые будут имплементированы и в органах государственной власти, и вообще, это будет полезно для всей Украины,

– сказал глава Сумской областной государственной администрации Василий Хома.

Сотрудничество власти, общественности и экспертной среды призвано сделать регион, а следовательно и страну, более сильными, способными вовремя и адекватно реагировать на новые вызовы.

Коммуникация с НАТО

Важным партнером программы является Центр информации и документации НАТО в Украине, главным призванием которого является информировать украинцев об Альянсе и сотрудничестве нашего государства с мощной организацией по безопасности. Показательно, что благодаря прямой коммуникации Центра со штаб-квартирой НАТО открыл воркшоп через видеосвязь помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Дэвид ван Веель.

"Мы ежедневно и довольно активно коммуницируем с украинским гражданским обществом, неправительственными организациями, представителями СМИ, научных кругов и государственными институтами", – рассказала директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.



Партнером программы является Центр информации и документации НАТО / Скриншот из видео "Фактора безопасности"

Одной из сфер этого практического сотрудничества является программа НАТО "Наука ради мира и безопасности". Именно при поддержке программы и организован соответствующий форум, посвященный развитию устойчивости Украины. Альянс помогает Украине через ряд инструментов, это:

трастовые фонды;

специальные программы;

профильные эксперты.

Главной целью каждого из них является лишь одно – способствовать тому, чтобы Украина была способна обеспечивать собственную безопасность и продвигаться в реформировании, как в свое время это сделали страны Балтии.

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"Страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва стали членами НАТО в 2004 году. Нам понадобилось 10 лет для системного внедрения реформ и упорного труда, чтобы выполнить свое "домашнее задание" и в итоге присоединиться к Альянсу", – сказала Винета Кляйне.

Украина внимательно изучает опыт партнеров, особенно постсоветских стран. Однако украинский опыт противостояния гибридной агрессии также чрезвычайно важен для других стран. Руководитель программы "Стойкая Украина" Дмитрий Теперик отметил, что опыт, который Украина имеет – на самом деле очень ценен для европейских партнеров и для НАТО в целом.

Важные элементы национальной устойчивости

Важное место во время дискуссии уделялось информационным вопросам, ведь современные гибридные угрозы в основном носят невоенный характер. Агрессивная пропаганда, массовое продуцирование фейков, кибератаки – неполный список угроз нового времени.

Поэтому для украинского общества крайне важно выстроить действенную систему стратегических коммуникаций, внедрить эффективную образовательную программу по медиаграмотности и информационной гигиене. Во время форума работали аналитические группы по аналитической разработке индекса устойчивости и сценариев для кризисных учений в регионах.



Во время форума работали группы по аналитической разработке / Скриншот из видео "Фактора безопасности"

Важным элементом для национальной устойчивости сейчас является то, что власть заинтересована в доработке научных учреждений и негосударственных аналитических центров. Это сотрудничество приобретает особый вес в таком насущном вопросе как построение системы Стратегических коммуникаций, где также значительную помощь оказывает Североатлантический Альянс.

Сумской государственный университет применяет лучший опыт развитых стран при построении учебного процесса. Ректор Сумского государственного университета Василий Карпуша рассказал, что стандарт специальности "Кибербезопасность" разработан по аналогии таких же специальностей в НАТО.

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Еще одним важным внутренним фронтом является борьба с коррупцией. Уменьшение коррупционных рисков существенно укрепит государственный аппарат, а следовательно и возможность эффективно управлять страной.

"Поэтому над этим имиджем можно работать всем вместе – если будем противодействовать коррупции возможными нам средствами, если через международное и зарубежное сотрудничество будем улучшать имидж Украины", – сказал директор школы политической аналитики НУ "Киево-Могилянская академия" Максим Яковлев.



Наработки экспертов помогут укрепить устойчивость конкретных общин / Скриншот из видео "Фактора безопасности"

Важным элементом национальной устойчивости в стране, которая воюет, является работа с ветеранами. Во время работы форума присутствующие имели возможность обсудить этот вопрос с министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной. Основными приоритетами работы министерства Лапутина считает сделать ветеранов активными членами общества.

Должны быть социально защищенными, успешными в мирной жизни, реинтегрированными в общество и превращенными в движителя изменений и реформ в стране,

– сказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

На пути построения эффективного министерства финансовую и экспертную помощь оказывают партнеры из Североатлантического Альянса в частности. По словам Юлии Лапутиной, речь идет о НАТО и ЮЕСАЙДІ, это и международная организация по миграции, которые способствуют реинтеграции ветеранов в мирную жизнь, а также способствуют отработке эффективной модели перехода военной карьеры на гражданскую.

Эффективным продолжением работы форума станут кризисные учения в регионах Украины. Наработки экспертов помогут укрепить устойчивость конкретных общин. Чем больше будет крепких регионов, тем безопаснее будет ситуация и в Украине, и Европе.