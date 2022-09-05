НАТО обещает поставить Украине зимнюю форму для военных

Страны-члены НАТО пообещали поставить Украине зимнюю форму для военных. Они готовы обеспечить около 50%.

Об этом заявили в Альянсе. Так, еще в конце июля разные партнеры НАТО искали на своих складах доступный материал, чтобы обеспечить украинскую армию.

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НАТО поможет украинским военным

Министр обороны Украины Алексей Резников направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу срочный запрос с просьбой помочь с поставкой зимней одежды для Вооруженных Сил. Речь шла о теплой форме, зимней обуви и палатках для 200 тысяч военных.

Позже в НАТО подтвердили, что Североатлантический союз находится в контакте со своими членами, чтобы подготовить зимний пакет помощи для Украины. США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки.

В каких условиях НАТО могло бы патрулировать украинское небо

С первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину наше государство обращалось к НАТО с просьбой закрыть небо, чтобы оккупанты не могли бомбить наши города и бить по мирным жителям своими ракетами. Альянс отказал, но существовало условие, при котором небо могло бы быть закрытым.

Вот что по этому поводу рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба: Альянс мог патрулировать небо Украины до полномасштабного вторжения оккупантов, но этого не произошло. Что касается просьб Украины о закрытом небе уже после нападения, все понимали, что реализация этого сценария нереалистичная, но она ускорила реализацию другой помощи.

"Мы должны были "качать" эту тему, она помогла ускорить принятие другого решения – поставки Украине современных систем ПВО", – заявил Кулеба.

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