Про це заявили в Альянсі. Так, ще наприкінці липня різні партнери НАТО шукали на своїх складах доступний матеріал, щоби забезпечити українську армію.

Зверніть увагу росія готувалась до війни з НАТО, було два варіанти, – військовий експерт

НАТО допоможе українським військовим

Міністр оборони України Олексій Резніков надіслав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу терміновий запит із проханням допомогти з постачанням зимового одягу для Збройних Сил. Мовилось про теплу форму, зимове взуття та намети для 200 тисяч військових.

Пізніше у НАТО підтвердили, що Альянс перебуває у контакті зі своїми членами, щоб підготувати зимовий пакет допомоги для України. США, Канада, Швеція та Фінляндія вже пообіцяли постачання.

За яких умов НАТО могло б патрулювати українське небо

З першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну наша держава зверталася до НАТО з проханням закрити небо, щоб окупанти не могли бомбардувати наші міста та бити по мирних мешканцях своїми ракетами. Альянс відмовив, але існувала умова, за якої небо могло б бути закритим.

Ось що стосовно цього розповів глава МЗС Дмитро Кулеба: Альянс міг патрулювати небо України до повномасштабного вторгнення окупантів, але цього не відбулося. Що стосується прохань України про закрите небо вже після нападу, то усі розуміли, що реалізація цього сценарію нереалістична, але вона пришвидшила реалізацію іншої допомоги.

"Ми повинні були "качати" цю тему, вона допомогла пришвидшити прийняття іншого рішення – постачання Україні сучасних систем ППО", – заявив Кулеба.

Варто переглянути – Що зробить НАТО у разі ядерної атаки росії: дивіться відео