"Генеральная уборка" в НАТО после скандальных заявлений: Politico рассказал о настроениях в Альянсе

Громкое заявление Стиана Йенсена о том, что Украина может пойти на территориальные уступки России, вызвало шквал критики. Украинские чиновники назвали его неприемлемым, странным, смешным, в конце концов вбросом. Очевидно, она повлияет на коммуникацию в НАТО.

НАТО было "в режиме очищения" после слов Стиана Йенсена, главы канцелярии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Ранее он заявил о том, что Украина может уступить Россию свою территорию – и так получить членство в Альянсе, фактически обменять территории на безопасность.

Смотрите также Украина работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии, – МИД

Что пишут в западных СМИ

Politico назвало заявление Йенсена впечатляющим. Издание подчеркивает: чиновник работает в НАТО более десяти лет и редко выступает на публике. До этого такие заявления от официальных лиц не звучали – даже если предположить, что об этом говорят за кулисами.

Коллеги удивлены словами Йенсена и называют их большой ошибкой.

Он не имеет на это мандата, и озвучивание этого, безусловно, не поможет Украине,

– говорит один из дипломатов.

Издание отмечает, что заявление взбудоражило мировых политиков и дипломатов. Особая опасность в том, что "Москва пропускала все это через кремлевскую пропагандистскую машину". Россияне подхватили это для того, чтобы разгонять в информационном пространстве нарративы насчет раскола между западными союзниками и "обмана украинцев", мол, сейчас уже точно стало ясно, что Украине путь в НАТО закрыт.

Западные чиновники указывают на свою приверженность территориальной целостности Украины и уверяют: "такой компромисс никогда не обсуждался на совете союзников".

Впрочем, Politico приводит слова одного из украинских чиновников, пожелавшего остаться анонимным.

Эти комментарии доказывают, что наши опасения небезосновательны, что существуют определенные дискуссии по использованию членства в НАТО как разменной монеты в переговорах с Россией,

– цитируют журналисты.

Смотрите также Сотни шпионов, антенны и РПЦ: как Россия годами создавала агентурную сеть в Брюсселе

Как разворачивалась ситуация