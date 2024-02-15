Миллион беспилотников от НАТО и центр для тренировки военных: Альянс принял важные решения

В Брюсселе 15 февраля проходит Совет Украина – НАТО. Во время выступления генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал несколько важных заявлений, передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

Коалицию беспилотников возглавит Британия вместе с Латвией. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он подчеркнул, что это создаст жизненно важный потенциал для нашего государства.

Смотрите также От закупки оружия до логистики: Совет Украина – НАТО обсудит дальнейшую поддержку Киева

Страны НАТО планируют поставить Украине миллион беспилотников

Генсек Альянса отметил, что группа стран НАТО поставила себе такую цель по результатам двухдневного заседания в Брюсселе. Кроме того, еще 20 стран договорились о создании Коалиции по разминированию взрывоопасных предметов.

Все это поможет спасти жизни украинцев. Вместе члены НАТО предоставляют 99 процентов всей военной помощи Украине, и наша дальнейшая поддержка необходима для сохранения свободы Украины,

– сказал Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения союзники по НАТО передали Украине военную помощь на сумму в 100 миллиардов долларов.

Союзники по НАТО решили создать в Польше центр для тренировки военных ВСУ

Генеральный секретарь Альянса заявил, что совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр для украинских бойцов будет расположен в польском городе Быдгощ.

Он позволит Украине делиться уроками, вынесенными из войны с Россией, и создаст структуру, в которой украинские военные смогут учиться и тренироваться вместе с коллегами из стран-членов Альянса,

– сказал Йенс Столтенберг по результатам заседания Совета Украина – НАТО в Брюсселе.

Где Быдгощ на карте: смотрите Google Maps

Состоялся "Рамштайн"-19

Также мы писали об итогах заседания в формате "Рамштайн". Что на нем решили, кто и какую помощь окажет нашему государству – читайте здесь.