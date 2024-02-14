Это очень перспективное направление, которое может облегчить ВСУ выполнение определенных задач в зоне ведения боевых действий. Это 24 Каналу отметил майор ВСУ Егор Чечеринда.

Читайте также Где оккупанты закупают терминалы Starlink: в ГУР опубликовали новые перехваты разговоров россиян

Такие операции будут продолжаться

Егор Чечеринда отметил, что тогда все программное обеспечение захватчиков "легло", поэтому в течение длительного времени россияне не могли использовать эти дроны вдоль всей линии фронта.

Это происходило не очень долго. Однако в ГУР МО уже заявили, что такие атаки на российские софты, которые используют оккупанты во время работы дронами, будут продолжены.

Проведение таких операций может облегчить ВСУ выполнение определенных задач в зоне ведения боевых действий. Будем надеяться, что украинским воинам удастся "положить" эту софт-систему не только для Mavic, но и для других российских дронов, "Ланцетов" и других FPV-дронов. Это очень перспективное направление,

– отметил майор ВСУ.

Что происходит на фронте: последние новости