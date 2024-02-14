Это очень перспективное направление, которое может облегчить ВСУ выполнение определенных задач в зоне ведения боевых действий. Это 24 Каналу отметил майор ВСУ Егор Чечеринда.
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Такие операции будут продолжаться
Егор Чечеринда отметил, что тогда все программное обеспечение захватчиков "легло", поэтому в течение длительного времени россияне не могли использовать эти дроны вдоль всей линии фронта.
Это происходило не очень долго. Однако в ГУР МО уже заявили, что такие атаки на российские софты, которые используют оккупанты во время работы дронами, будут продолжены.
Проведение таких операций может облегчить ВСУ выполнение определенных задач в зоне ведения боевых действий. Будем надеяться, что украинским воинам удастся "положить" эту софт-систему не только для Mavic, но и для других российских дронов, "Ланцетов" и других FPV-дронов. Это очень перспективное направление,
– отметил майор ВСУ.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники продолжают держать линию фронта, не давая захватчикам продвигаться вперед и достигать своих целей. Самой горячей остается ситуация на Востоке Украины. Всего за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение.
- Украинские защитники продолжают наносить оккупационным войскам огромные потери в живой силе и технике. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 1 060 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину – 398 140 российских солдат.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию, которая сложилась на фронте. Генерал отметил, что украинская армия перешла от наступательных к оборонительным операциям.