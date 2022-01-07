В НАТО призвали Казахстан воздержаться от насилия во время протестов и продолжить диалог
Источник:Хавьер Коломина в твиттере
В Казахстане пятый день не утихают масштабные акции протеста. На их фоне в НАТО призвали все стороны воздержаться от насилия и прибегнуть к диалогу.
Об этом в социальных сетях сообщил специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина.
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НАТО разделяет серьезную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и продолжать диалог,
– отметил он.
По словам Хавьера Коломины, все органы казахстанской власти должны уважать международные обязательства по правам человека, включая право граждан на мирные акции протеста.
Протесты в Казахстане: коротко
- Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.
- Они заявили, что это было только одно из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.
- Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.
- Первым свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили только вечером 6 января.
- В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане – 2500 "миротворцев".
Что происходит в Казахстане: смотрите видео
Текст публикации Хавьера Коломины:
НАТО разделяет серьезную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять воздержание, воздерживаться от насилия и продолжать диалог