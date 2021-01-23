США предлагает России продлить ядерный договор: генсек НАТО призвал согласиться
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить действие договора о сокращении ядерного оружия с США. Такое предложение выдвинули в Штатах и надеются, что Россия поддержит его.
Столтенберг отметил, что приветствует намерения президента США Джо Байдена продлить договор. Об этом генсек НАТО заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает 24 канал.
Интересно В мире вступил в силу Договор о запрете ядерного оружия: что он предусматривает
"Я неоднократно говорил, что мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет ограничений и не будет договоренности по ядерным боеголовкам. Продление договора важно, потому что без этого он перестанет действовать 15 февраля", – подчеркнул Столтенберг.
По его словам, договор поддерживают все союзники НАТО. Дело в том, что он важен для сохранения мира в мире. Столтенберг назвал продление договора New START "началом возобновления усилий по укреплению международного контроля за вооружением".
Я призываю Россию положительно ответить на предложение США,
– заметил генсек.
Что США предлагают России
- Администрация Джозефа Байдена предлагает России продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях на 5 лет. Этот документ ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.
- США надеются, что Россия согласится, ведь еще в декабре 2019 года там говорили, что хотят это сделать.
- Стоит отметить, что администрация Дональда Трампа не хотела продлевать договор.
Поделиться новостью