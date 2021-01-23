Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить действие договора о сокращении ядерного оружия с США. Такое предложение выдвинули в Штатах и надеются, что Россия поддержит его.

Столтенберг отметил, что приветствует намерения президента США Джо Байдена продлить договор. Об этом генсек НАТО заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает 24 канал.

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"Я неоднократно говорил, что мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет ограничений и не будет договоренности по ядерным боеголовкам. Продление договора важно, потому что без этого он перестанет действовать 15 февраля", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, договор поддерживают все союзники НАТО. Дело в том, что он важен для сохранения мира в мире. Столтенберг назвал продление договора New START "началом возобновления усилий по укреплению международного контроля за вооружением".

Я призываю Россию положительно ответить на предложение США,

– заметил генсек.

Что США предлагают России