Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію продовжити дію договору про скорочення ядерної зброї з США. Таку пропозицію висунули у Штатах та сподіваються, що Росія підтримає її.

Столтенберг зазначив, що вітає наміри президента США Джо Байдена продовжити договір. Про це генсек НАТО заявив на брифінгу у Брюсселі, повідомляє 24 канал.

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"Я неодноразово говорив, що ми не повинні опинитися в ситуації, коли не буде обмежень і не буде домовленості щодо ядерних боєголовок. Продовження договору важливе, тому що без цього він перестане діяти 15 лютого", – наголосив Столтенберг.

За його словами, договір підтримують усі союзники НАТО. Річ у тім, що він важливий для збереження миру у світі. Столтенберг назвав продовження договору New START "початком відновлення зусиль зі зміцнення міжнародного контролю за озброєнням".

Я закликаю Росію позитивно відповісти на пропозицію США,

– зауважив генсек.

Що США пропонують Росії