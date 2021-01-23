США пропонує Росії продовжити ядерний договір: генсек НАТО закликав погодитись
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію продовжити дію договору про скорочення ядерної зброї з США. Таку пропозицію висунули у Штатах та сподіваються, що Росія підтримає її.
Столтенберг зазначив, що вітає наміри президента США Джо Байдена продовжити договір. Про це генсек НАТО заявив на брифінгу у Брюсселі, повідомляє 24 канал.
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"Я неодноразово говорив, що ми не повинні опинитися в ситуації, коли не буде обмежень і не буде домовленості щодо ядерних боєголовок. Продовження договору важливе, тому що без цього він перестане діяти 15 лютого", – наголосив Столтенберг.
За його словами, договір підтримують усі союзники НАТО. Річ у тім, що він важливий для збереження миру у світі. Столтенберг назвав продовження договору New START "початком відновлення зусиль зі зміцнення міжнародного контролю за озброєнням".
Я закликаю Росію позитивно відповісти на пропозицію США,
– зауважив генсек.
Що США пропонують Росії
- Адміністрація Джозефа Байдена пропонує Росії продовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння на 5 років. Цей документ обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.
- США сподіваються, що Росія погодиться, адже ще у грудні 2019 року там говорили, що хочуть це зробити.
- Варто зазначити, що адміністрація Дональда Трампа не хотіла продовжувати договір.
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