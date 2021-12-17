В НАТО призвали Россию отвести войска от границ с Украиной

Североатлантический совет НАТО призвал Россию отвести войска от границ и продолжить дипломатические переговоры. Наращивание российских войск беспокоит мир.

В заявлении подчеркнули, что страны обеспокоены неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины. Кроме того, в Альянсе отвергают ложные заявления России о якобы провокации со стороны Украины и НАТО.

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Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и придерживаться своих международных обязательств по прозрачности военной деятельности,

– говорится в заявлении.

Агрессия дорого обойдется России

В НАТО заверили, что агрессия против Украины дорого обойдется России.

Кроме того, Альянс продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями. В Частности, Евросоюзом.

НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Украина и НАТО: последние новости

Во время визита в Брюссель Владимир Зеленский конкретно спрашивал у Йенса Столтенберга – генсека НАТО, когда Украина войдет в Альянс. Конкретного года Столтенберг не назвал. В то же время он заверил, что дискуссия о членстве Украины в НАТО – вопрос исключительно двух сторон. Ни о каких компромиссах с Россией не говорится.

Зеленский подчеркнул: именно Россия прокладывает путь Украине к членству в НАТО.

Все потому, что о вступлении Украины в Альянс активно заговорили именно после 2014 года. Тогда Россия оккупировала украинские земли.

Зеленский о вступлении в НАТО: смотрите видео