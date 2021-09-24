НАТО призвало Косово и Сербию к немедленным мирным переговорам

НАТО призвало частично признанную Республику Косово и Сербию к немедленной деэскалации. Белград и Приштина должны начать переговоры по Северному Косово.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску призвала Сербию и Косово продемонстрировать сдержанность. Стороны должны избегать односторонних действий и вернуться к диалогу.

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НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы призываем Белград и Приштину проявлять сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу,

– подчеркнула Лунгеску.

По словам пресс-секретаря НАТО, приоритетом является обеспечение безопасной среды и свободы передвижения для всех общин.

Сербия и Косово: последние новости

В сентябре 2021 ситуация на границе между Сербией и Косово усложнилась. Все потому, что частично признанная Республика Косово запретила въезд автомобилей на сербских номерах. Водители должны были заменять сербские номерные знаки на временные.

За считанные дни отношения двух сторон обострились. Аналитик Душан Янджич даже заметил, что конфликт может перерасти в войну.

Тем временем сербских военных в гарнизонах Рашка и Новый Пазар привели в высокую боевую готовность.

Министр обороны Небойш Стефанович заявил: "наша армия не провоцирует, но она готова защищать людей, если случится что-то, что угрожает их жизни".