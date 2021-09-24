НАТО призвало Косово и Сербию к немедленным мирным переговорам

24 сентября 2021 , 22:25
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твитер Oana Lungescu

НАТО призвало частично признанную Республику Косово и Сербию к немедленной деэскалации. Белград и Приштина должны начать переговоры по Северному Косово.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску призвала Сербию и Косово продемонстрировать сдержанность. Стороны должны избегать односторонних действий и вернуться к диалогу.

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НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы призываем Белград и Приштину проявлять сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу,
 – подчеркнула Лунгеску.

По словам пресс-секретаря НАТО, приоритетом является обеспечение безопасной среды и свободы передвижения для всех общин.

Сербия и Косово: последние новости

  • В сентябре 2021 ситуация на границе между Сербией и Косово усложнилась. Все потому, что частично признанная Республика Косово запретила въезд автомобилей на сербских номерах. Водители должны были заменять сербские номерные знаки на временные.
  • За считанные дни отношения двух сторон обострились. Аналитик Душан Янджич даже заметил, что конфликт может перерасти в войну.
  • Тем временем сербских военных в гарнизонах Рашка и Новый Пазар привели в высокую боевую готовность.
  • Министр обороны Небойш Стефанович заявил: "наша армия не провоцирует, но она готова защищать людей, если случится что-то, что угрожает их жизни".
Заметьте! Парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке еще в 2008 году. Украина не признает государство Косово.
Автор: Мар'яна Бекало