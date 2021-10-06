НАТО против угроз Кремля: пойдет ли Альянс навстречу Украине

Организация Североатлантического договора усиливает свои позиции в Черном море. Грузия совместно со странами-членами Альянса провела совместные учения.

Основной целью этих маневров было повышение уровня взаимодействия между грузинской береговой охраной и войсками НАТО. В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что силы Альянса регулярно посещают грузинские порты, что в свою очередь существенно укрепляет безопасность в Черном Море.

Обратите внимание Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море, – Кулеба

Что роздражает Россию

Но защита черноморского региона волнует не только Грузию. Украина настаивает, что безопасность в регионе подрывает именно Россия.

Ведь оккупация Крыма и дальнейшая милитаризация полуострова несет серьезную угрозу для всех стран, которые имеют выход к Черному морю.

Более того, Кулеба утверждает, что российская агрессия подрывает и торговлю между странами Черного моря, а потому увеличение присутствия НАТО и восстановление безопасности в регионе необходимы еще и для защиты торговых путей.

Глава украинского МИД также раскритиковал тезис, который используют многие европейские политики, когда речь заходит о членстве Украины в НАТО.

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У Путина меньше ричагов сдерживания НАТО

Мол, нельзя расширять Альянс, чтобы якобы не раздражать Россию. И вот, по словам Кулеба, Кремль раздражает не членство Украины в НАТО, а сам факт существования такого Альянса.

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И по всей видимости, все эти заявления про "раздражение" России и какие-то "красные линии" Владимира Путина, постепенно отходят на второй план.

А потому у Путина всё меньше рычагов сдерживания будущего расширения Альянса. Ведь на нашей стороне всё больше западных партнеров.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз назвал российскую оккупацию Крыма незаконной и призвал НАТО поддержать стремление Украины и Грузии по присоединению к Альянсу.

Глава турецкого МИД достаточно справедливо подчеркнул, что к сожалению, на данный момент лишь Турция и Польша регулярно поднимают этот вопрос на каждой встрече министров и на каждом саммите НАТО.

Помимо этого, Чавушоглу назвал черноморский регион одним из ключевых для евроатлантической безопасности, а потому НАТО следует обращать на него больше внимания.

Встреча Столтенберга и Байдена

И Альянс это внимание, похоже обратил. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне провел встречу с президентом США Джо Байденом и министром обороны Ллойдом Остином.

После, глава Альянса заявил, что хочет того, чтобы государства-члены активизировались и сделали больше для стран, которые планируют присоединиться к НАТО. А в это "больше" входят:

регулярные военные учения;

помощь в модернизации армии;

проведении необходимых реформ.

Что интересно, Столтенберг, чьи выступления обычно отличаются определенной сдержанностью в высказываниях, внезапно сделал заявление.

Он сказал, что никакие "красные линии", проведенные Владимиром Путин, не смогут остановить расширение НАТО и даже раскритиковал членов Альянса, которые всерьез поддаются угрозам со стороны Кремля.



Кремль угрожает НАТО / Фото Getty Images

Поднял Столтенберг и тему расширения НАТО, в контексте членства Украины и Грузии. Он заявил, что скорей всего это не произойдет уже завтра, ведь Украине необходимо закончить реформы, а страны Альянса должны прийти к консенсусу по принятию нового члена.

Однако НАТО, в последние дни, стало более приверженным стремлениям стран-кандидатов, а потому работа в этом направлении будет только усилена.

И на фоне этого вспоминаются голоса всех критиков НАТО, которые утверждают, мол, Альянс боится провоцировать Кремль, а Путин своими всемогущими "красными линиями" определяет сферы влияния в мире.

Потому хотелось бы закончить эту тему цитатой Дмитрия Кулебы, который точно определил, где заканчиваются те самые путинские красные линии.

Обратите внимание Столтенберг не сомневается, что Украина будет в НАТО, но "не завтра"

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией России. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – сказал он.