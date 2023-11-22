Крупнейшие с конца Холодной войны: НАТО проведет обучение к годовщине вторжения России в Украины

В НАТО готовятся провести крупнейшие военные учения со времен окончания Холодной войны. Так, начало этих учений должно состояться во вторую годовщину вторжения России в Украину.

Эти учения должны пройти в Польше. В частности, военные стран-членов Альянса будут отрабатывать сценарий возможного нападения на эту страну.

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НАТО проведет большие учения в Польше

Согласно сообщению Генерального командования Вооруженных сил Польши, учения "Дракон-24" начнутся 25 февраля, во вторую годовщину нападения России на Украину, и продлятся до 14 марта. Сейчас подготовка к учениям уже идет.

Журналисты отметили, что в учениях "Дракон-24" примут участие около 15 тысяч польских военных вместе с несколькими тысячами военнослужащих союзных государств. Всего в учениях примут участие около 20 тысяч военных из девяти стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Турцию.

Основными силами Польши во время учений будут сухопутные войска, прежде всего 11 Любушская бронекавалерийская дивизия и 16 Поморская механизированная дивизия.

Авторы материала подчеркнули, что в военных учениях будут привлечены солдаты разных родов войск, в том числе силы специального назначения, территориальная оборона, авиация и флот. Организаторы ожидают совместных усилий между армией, правительством и местной администрацией на многих уровнях. Возможность призыва резервистов в отдельные подразделения для участия в этих учениях рассматривают также в Польском Войске.

Учения не будут ограничиваться военными объектами, но будут проходить в других местах.

Предполагается, что военные получат доступ к большому арсеналу, включающему 3500 единиц техники, включая примерно 100 гусеничных машин. Маневры будут предусматривать развертывание таких танков, как Abrams, K2, Chunmoo и HIMARS, а также гаубиц Krab и K9. Кроме польских танков, в учениях также примут участие американские, испанские и французские танки.

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