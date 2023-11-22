Ці навчання мають відбутися у Польщі. Зокрема, військові країн-членів Альянсу відпрацьовуватимуть сценарій можливого нападу на цю країну.

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НАТО проведе великі навчання у Польщі

Згідно з повідомленням Генерального командування Збройних сил Польщі, навчання "Дракон-24" розпочнуться 25 лютого, у другу річницю нападу Росії на Україну, і триватимуть до 14 березня. Наразі підготовка до навчань уже триває.

Журналісти зазначили, що у навчаннях "Дракон-24" візьмуть участь близько 15 тисяч польських військових разом із кількома тисячами військовослужбовців союзних держав. Загалом у навчаннях візьмуть участь близько 20 тисяч військових із дев'яти країн, зокрема США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Туреччини.

А основними силами Польщі під час навчань будуть сухопутні війська, насамперед 11 Любуська бронекавалерійська дивізія та 16 Поморська механізована дивізія.

Автори матеріалу наголосили, що у військових навчаннях будуть залучені солдати різних родів військ, зокрема сили спеціального призначення, територіальну оборону, авіацію та флот. Організатори очікують спільних зусиль між армією, урядом та місцевою адміністрацією на багатьох рівнях. Можливість призову резервістів в окремі підрозділи для участі в цих навчаннях розглядають також у Війську Польському.

Навчання не обмежуватимуться військовими об’єктами, а й відбуватимуться в інших місцях.

Передбачається, що військові отримають доступ до великого арсеналу, що включає 3 500 одиниць техніки, включаючи приблизно 100 гусеничних машин. Маневри передбачатимуть розгортання таких танків, як Abrams, K2, Chunmoo та HIMARS, а також гаубиць Krab та K9. Окрім польських танків, у навчаннях також братимуть участь американські, іспанські та французькі танки.

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