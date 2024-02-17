НАТО сильнее России, однако у нас есть определенные пробелы, – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сильнее России. Однако полномасштабное вторжение в Украину подсветило много недостатков, которые сейчас пытаются исправить.

Об этом Йенс Столтенберг заявил на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что нужно делать больше для защиты.

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Пробелы в НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический Альянс является "сильнейшей военной мощью в мире", на которую приходится около половины всей военной мощи. Но и у нее есть определенные недостатки.

И в военном плане мы сильнее России. И в то же время я считаю, что война в Украине показала, что у нас есть определенные достаточно серьезные пробелы,

– объяснил Столтенберг.

Он отметил, что, в частности, это вопрос поддержания техники в боевом состоянии. Кроме этого у НАТО есть передовые системы оружия, но они требуют запчастей, обслуживания и боеприпасов. Столтенберг отметил, что в начале полномасштабной войны исчерпали запасы оружия, которое передавали на помощь Украине – однако идет работа над исправлением этих недостатков.

Поэтому теперь мы упорно работаем над увеличением производства. Есть хорошие новости: создаются новые заводы, производство увеличивается,

– подчеркнул он.

Генсек НАТО отметил, что этого недостаточно – есть насущная необходимость делать больше.

Действия НАТО на фоне войны