НАТО собирается на внеочередное заседание из-за ситуации у границ Украины

НАТО планирует провести внеочередное заседание 7 января. На нем обсудят наращивание российских войск у границ Украины.

Подробности заседания Альянса

Заседание состоится в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

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Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военного могущества России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

– говорится в сообщении.

Председательствует заседанием генсек Альянса Йенс Столтенберг. Пресс-конференция после встречи запланирована ориентировочно на 16:00 по местному времени.

Войска России у границ Украины: главное

Западные СМИ еще осенью сообщили, что Россия может напасть на Украину в январе – феврале 2021 года. Впоследствии эту информацию подтвердила и наша разведка.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что для наступления вражеских войск должно быть гораздо больше. Впрочем, он отметил, что угроза вторжения сохраняется уже 8 лет.

В Минобороны расширили список специальностей, представительницы которых должны стать на учет в военкомате.

На фоне возможной эскалации президент США Джо Байден дважды поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Он пригрозил агрессору серьезными последствиями за агрессию против Киева.

Что известно об ультиматуме Путина в НАТО

Россия требует, чтобы ей предоставили "гарантии безопасности" по Альянсу. В частности, НАТО должно отказаться от принятия Украины в свой состав. Кремль даже пригрозил "широкомасштабной войной в Европе", а если документ российского МИДа проигнорируют, то страна может отказаться от дипломатических отношений с США.

В то же время, Байден считает, что такое решение должно принимать только НАТО, а третьи лица диктовать не должны.

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Полный текст публикации Оаны Лунджеску в твиттере:

В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они будут обсуждать наращивание военных сил России в Украине и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности. Пресс-конференция около 16:00.