НАТО создало новую боевую группу в Румынии

В НАТО 3 мая сообщили о создании новой боевой группы в Румынии. Также известно об активировании сил реагирования Альянса.

Войска НАТО регулярно вместе тренируются. Они готовятся к любой угрозе, которая может появиться перед странами-членами.

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Командование Объединенных сил НАТО в Неаполе заявило, что в Румынию отправили из Италии самолеты. Теперь НАТО будет осуществлять круглосуточное патрулирование в небе вдоль границ государств-членов.



В Румынию отправили авиацию из Италии / Фото Командование Объединенных сил НАТО в Неаполе

НАТО начало масштабные военные учения

1 мая Альянс начал масштабные учения "Защитник Европы" и "Быстрый ответ". Они проходят на территории Польши и еще 8 стран. Участие в тренировках примут 18 тысяч военных из более чем 20 стран мира.

На учениях, которые продлятся почти месяц, НАТО будет проверять способность бойцов участвовать в совместной боевой операции. Солдаты будут преодолевать водные преграды и демонстрировать огневую подготовку.

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Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали НАТО усилить восточный фланг. Государства хотят, чтобы войска НАТО постоянно присутствовали на их территории, чтобы помочь быстро отреагировать на любую возможную угрозу со стороны России и Беларуси.

Отметим, что в НАТО предполагают, что война в Украине может затянуться на годы. Генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что мир должен быть готов к долгосрочной перспективе войны. Сколько бы времени это ни продолжалось, Альянс, мол, будет поддерживать Украину. Эта помощь будет предусматривать модернизацию старого советского оружия в современную военную технику Запада.

В то же время, НАТО ожидает, что Финляндия и Швеция смогут быстро стать членами Альянса, если предоставят соответствующие заявления. Столтенберг подчеркнул, что государства-члены будут "тепло приветствовать" эти страны. Мол, Финляндия и Швеция уже близки к НАТО, потому что проводят совместные военные тренировки.

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