НАТО стянет свои войска к России, если она нападет на Украину, – СМИ

США заявляют, что готовы вместе с союзниками ввести ограничения против России. Такое развитие событий может произойти в случае его вторжения в Украину.

Как заявил журналист издания Politico Пол Маклири, администрация Джо Байдена надеется, что Россия не решится на нападение. Но при таком вероятном сценарии США будут использовать не только санкции.

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Вред для российской экономики

Журналист утверждает, что США и союзники готовы идти на расходы, которые ударят по экономике России. В итоге это может привести к тому, чего она так не хочет – НАТО станет еще ближе к России и стянет близко свои войска.

США, по словам медийщика, экономическими санкциями не ограничатся. В случае нападения России на Украину, они усилят поддержку возможностей Украины защищать свои территории.

Позиции других стран касательно ситуации с Россией

Великобритания осуждает риторику Кремля в отношении Украины и НАТО. В МИД страны подчеркивают, что у России есть единственный выход – это диалог.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал президента России Владимира Путина увести российские вооруженные силы от украинской границы. По его мнению, хорошая возможность сделать это в канун новогодне-рождественских праздников.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявлял, что не стоит закрывать ни один из возможных путей для диалога. Хотя в настоящее время страна предпочитает переговоры с участием Германии, Франции, Украины и России.

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