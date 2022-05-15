НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском регионе для безопасности Швеции и Финляндии
15 мая 2022 , 18:13Читати новину українською
Североатлантический альянс нарастит военное присутствие в регионе Балтийского моря. Это произойдет еще до вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
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Гарантии безопасности для Швеции и Финляндии
Столтенберг подчеркнул, что силы НАТО готовы обеспечить безопасность обеих стран.
Мы будем изучать возможность обеспечения гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе,
– отметил генсек.
Однако он добавил, что все решения будут приниматься во взаимодействии с Финляндией и Швецией. Кроме того, Столтенберг отметил, что поддержка вступления Финляндии и Швеции среди членов НАТО почти единодушна.
Расширение НАТО
- Из-за полномасштабной войны России против Украины, Швеция и Финляндия почти одновременно сообщили о намерении вступить в НАТО. В Альянсе отреагировали быстро и заявили, что в их случае процесс вступления будет "быстрым".
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в традиционной манере заявил об угрозах для России из-за расширения НАТО. После этого президент Финляндии Саули Ниинисте созвонился с Путиным и заявил о планах вступления в НАТО. Он подчеркнул, что после начала войны в Украине ситуация с безопасностью в его государстве коренным образом изменилась.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает решение стран о вступлении в Альянс.
- Вместо этого неожиданно против этого выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что скандинавские страны похожи на "гостевой дом для террористических организаций".
- Правда, Столтенберг сегодня заверил, что Турция не будет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.
- Так, 15 мая Финляндия уже приняла официальное решение относительно подачи заявки на членство в Североатлантическом Альянсе. Скоро о решении объявит Швеция. СМИ писали, что это произойдет 17 мая.
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