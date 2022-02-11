Войска НАТО могут остаться в Восточной Европе надолго: решения одобрят весной

В НАТО задумались о том, чтобы оставить свои войска в Восточной Европе на длительный срок. Решения по этому поводу примут весной 2022 года.

Подробности от Столтенберга

Такую инициативу обсудят на встрече министров обороны стран-членов НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Усиление восточного фланга НАТО предполагает размещение боевых групп в Румынии и других странах региона Черного моря.

Я ожидаю, что министры согласятся начать планирование, определение масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение может быть принято весной,

– рассказал Столтенберг.

Он добавил, что Североатлантический союз сейчас рассматривает возможность размещения боевых групп в Черном море в Румынии.

Заметим, что Столтенберг не в первый раз говорит о длительном присутствии НАТО в Восточной Европе. То есть, даже если Владимир Путин отведет свои войска от границы Украины, бойцы Альянса останутся.

Что известно об усилении восточного фланга НАТО

США решили отправить своих военных в Германию, Польшу и Румынию.

В польском Жешуве, всего в 70 километрах от Украины, 5 февраля приземлились первые американские военные. В общей сложности там будут дислоцироваться 1 700 бойцов США.

4 февраля бойцы 18-го воздушно-десантного корпуса США прибыли в Германию на военном самолете. Они создадут штаб для поддержки десантников, которые впоследствии будут переброшены в Польшу.

Германия отправит свой военный контингент в Литву, а Великобритания – в Польшу.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.