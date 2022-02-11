Войска НАТО могут остаться в Восточной Европе надолго: решения одобрят весной

11 февраля 2022 , 14:27
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Источник:

"РИА Новости"

В НАТО задумались о том, чтобы оставить свои войска в Восточной Европе на длительный срок. Решения по этому поводу примут весной 2022 года.

Подробности от Столтенберга

Такую инициативу обсудят на встрече министров обороны стран-членов НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Усиление восточного фланга НАТО предполагает размещение боевых групп в Румынии и других странах региона Черного моря.

Я ожидаю, что министры согласятся начать планирование, определение масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение может быть принято весной,
– рассказал Столтенберг.

Он добавил, что Североатлантический союз сейчас рассматривает возможность размещения боевых групп в Черном море в Румынии.

Заметим, что Столтенберг не в первый раз говорит о длительном присутствии НАТО в Восточной Европе. То есть, даже если Владимир Путин отведет свои войска от границы Украины, бойцы Альянса останутся.

Что известно об усилении восточного фланга НАТО

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Автор: Софія Мінджоса