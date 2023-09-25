Мощный сигнал России: НАТО впервые отработало применение 5 статьи во время учений

Впервые в истории НАТО применило сценарий, который предусмотрен этой статьей. Речь идет о принципе коллективной обороны во время нападения на члена Альянса.

Масштабные обучение НАТО начали еще 9 сентября у берегов стран Балтии. Политолог Владимир Фесенко заметил в эфире 24 Канала, что страны Альянса отрабатывают сценарии именно на случай российской агрессии.

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Что демонстрируют эти учения

Сценарии отработки проходят в рамках крупных военных учений под руководством Германии в прибрежных регионах Эстонии и Латвии.

Это мощный сигнал для России, потому что это впервые. Сами учения направлены на отработку механизма реагирования на агрессию. А кто может быть агрессором в этом регионе? Россия,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

То есть, фактически эти учения являются сценарием реакции на нарушение России суверенитета членов Альянса. К тому же, ранее таких учений не проводили. Тем более с привязкой к пятой статье.

"Это демонстрация странам Балтии, что НАТО будет защищать их в случае российской агрессии. Это следствие того, что НАТО пересмотрело свою оборонную доктрину после нападения России на Украину", – отметил политолог.

Североатлантический альянс, вероятно, изменил свои стратегически тактические планы. То есть не сдавать свои территории, а давать россиянам серьезный отпор.

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Учения имеют конкретный сценарий

Кроме того, эти учения связаны с конкретным тактическим сценарием: если Россия и Беларусь попытаются захватить Сувальский коридор – часть территорий Литвы и Польши. Он отделяет Калининградскую область от Белоруссии.

Россияне уже говорят, что нужно захватить этот коридор, чтобы соединить Калининградскую область с Белоруссией. Но это нападение и захват территории других государств НАТО. Для того чтобы этого не произошло, и страны Балтии не были отрезаны от других стран НАТО, и начали морские учения.

– объяснил Фесенко.

То есть, это не просто теоретические, но вполне конкретные планы со стороны НАТО – когда войска могут перебрасывать в Эстонию, Латвию, Литву морем из-за нападения России.

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