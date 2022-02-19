Как заявили в пресс-службе НАТО, на такой шаг Альянс пошел из соображений безопасности своих сотрудников.
Важно Должны провести серию терактов: в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", – разведка
Новость дополняется...
НАТО временно закрывает свое представительство в Киеве. А своих сотрудников в ближайшее перевезет из украинской столицы во Львов.
Источник:VG
Как заявили в пресс-службе НАТО, на такой шаг Альянс пошел из соображений безопасности своих сотрудников.
Важно Должны провести серию терактов: в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", – разведка
Новость дополняется...