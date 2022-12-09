Война в Украине может выйти из-под контроля: в НАТО не исключают прямого столкновения с Россией

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 10-й месяц и признаков ее завершения пока, к сожалению, не видно. Так что в НАТО опасаются, что события на территории нашего государства могут выйти из-под контроля – перерасти в мировую войну.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время интервью. Речь идет о прямом столкновении НАТО и России.

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Путин недооценивает НАТО

Йенс Столтенберг выразил опасение, что война России с Украиной может выйти из-под контроля и перерасти в прямое столкновение Альянса с Россией. Однако Генсек НАТО убежден, что этого удастся избежать, в частности, благодаря увеличению военного присутствия в восточном фланге Альянса.

Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим,

– заявил Столтенберг.

Однако Столтенберг подчеркнул, что у Путина не должно быть никаких сомнений, что НАТО способно защищать своих союзников. Несмотря на то, что избегание войны между Россией и НАТО, по словам Столтенберга, является одной из главных задач Альянса. Несмотря на это, Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс гораздо сильнее, чем когда-либо, поэтому Путин серьезно недооценивает его.

Россия не может победить

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Путин серьезно недооценил Украину и украинский народ, ведь он верил, что может воплотить свой больной замысел и победить в войне путем жестокости, которую мир не видел со времен Второй мировой. Генсек НАТО убежден, что украинскому народу не удастся сломать.

Не думаю, что он (Путин – 24 канал) сможет сломать Украину. Напротив, он мобилизует еще больше поддержки Украины,

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что понимает европейцев, возмущающихся ростом цен на продукты и коммунальные услуги. Однако Столтенберг подчеркнул, что Европе пришлось бы платить гораздо большую цену, если бы Россия победила в войне с Украиной.