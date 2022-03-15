В НАТО заявили об отсутствии угрозы от дрона России в Загребе: лидер Хорватии это отрицал

После военного вторжения России на территорию Украины ситуация у границ стран НАТО существенно осложнилась. В частности, уже были зафиксированы определенные инциденты.

По состоянию на 15 марта 2022 года воздушное пространство нескольких стран НАТО нарушили три российских беспилотника. В Альянсе заявили, что им известно об этих случаях, ведь они постоянно следят за ситуацией.

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Реакция НАТО на инцидент в Хорватии

В Североатлантическом альянсе проводят расследование по падению дрона на территории Хорватии. Столтенберг добавил, что в НАТО считают, что упавший в Загребе дрон не представлял военной угрозы.

Ответ Хорватии

Зато премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что упавший на территории их страны летательный аппарат был вооружен. Он подчеркнул, что необходимо устранить путаницу по этому инциденту. По его словам, на месте есть следы взрывчатки, о чем свидетельствуют соответствующие фото.

Этот беспилотник пролетел через воздушное пространство двух других государств НАТО – речь идет о Венгрии и Румынии. В результате аппарат упал возле жилого района в Загребе. Пленкович предположил, что вероятнее всего, дрон был запущен с территории Украины.

Политик добавил, что завтра в Загреб прибудут два самолета F-16 из США, которые останутся там на несколько суток и будут поддерживать безопасность европейской страны. Пленкович назвал это доказательством того, что Хорватия активно сотрудничает со своими союзниками.

Премьер-министр Хорватии заявил, что он попросил их посла в Альянсе прояснить ситуацию. Политик также отметил, что стремится достичь открытого и прозрачного сотрудничества.

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