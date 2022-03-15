Станом на 15 березня 2022 року повітряний простір кількох країн НАТО порушили три російських безпілотники. В Альянсі заявили, що їм відомо про ці випадки, адже вони постійно стежать за ситуацією.

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Реакція НАТО на і нцидент в Хорватії

У Північноатлантичному Альянсі проводять розслідування щодо падіння дрону на території Хорватії. Столтенберг додав, що у НАТО вважають, що дрон, який впав біля Загреба, не становив військової загрози.

Відповідь Хорватії

Натомість прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що літальний апарат, який впав на території їхньої країни був озброєний. Він наголосив, що необхідно усунути плутанину щодо цього інциденту. За його словами, на місці є сліди вибухівки, про що свідчать відповідні фото.

Цей безпілотник пролетів через повітряний простір двох інших держав НАТО – йдеться про Угорщину та Румунію. У результаті апарат впав біля житлового району у Загребі. Пленкович припустив, що найімовірніше, дрон був запущений з території України.

Політик додав, що завтра у Загреб прибудуть два літаки F-16 зі США, які залишаться там на кілька діб та будуть підтримувати безпеку європейської країни. Пленкович назвав це доказом того, що Хорватія активно співпрацює зі своїми союзниками.

Прем'єр-міністр Хорватії заявив, що він попросив їхнього посла в Альянсі прояснити ситуацію. Політик також наголосив, що прагне досягти відкритого та прозорого співробітництва.

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